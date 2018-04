Processo contra ex-governador do Paraná Beto Richa é enviado a Sérgio Moro

O inquérito contra o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) foi encaminhado para a 13ª Vara Federal de Curitiba, aos cuidados do juiz Sérgio Moro e para a Justiça Eleitoral do Paraná. A determinação foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes, que acolheu pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Richa deixou o cargo no começo do mês para concorrer às eleições de outubro e, com isso, perdeu o foro privilegiado. O inquérito contra o ex-governador foi instaurado com base em acordos de colaboração premiada de executivos do grupo Odebrecht, no âmbito de investigações da Operação Lava Jato.

No despacho, o ministro reforçou a manifestação do Ministério Público Federal sobre a possível ocorrência de delito comum e de crime eleitoral, o que justificaria, segundo o órgão, a remessa dos autos para ambas a esferas judiciárias.