Restrições para o foro privilegiado avançam na Câmara

Em uma reação à decisão do STF, os deputados instalaram comissão que vai analisar um PEC para ampliar a medida

Uma semana após o Supremo Tribunal Federal (STF) restringir o alcance do foro privilegiado de parlamentares às denúncias de crimes cometidos durante o mandato e em função do cargo, a tese que defende uma limitação ainda maior da regra avançou no Legislativo e no Judiciário. Em um jogo de ação e reação, as discussões em torno do tema aceleraram.



Parlamentares agora tramitam, após de cinco meses parada, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba completamente com o foro também de juízes e todas as mais de 37 mil agentes que possuem a prerrogativa.



A proposta em discussão na comissão especial, instalada ontem, mantém o foro apenas para presidentes e vice-presidentes da República, do Legislativo e do Judiciário. É possível que haja uma emenda que beneficie ainda ex-presidentes da República, o que incluiria Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Michel Temer (MDB).



O relator escolhido, Efraim Filho (DEM-PB) tem reiterado que defende o fim do foro "para todas as autoridades", mas votou favorável à proposta de manter os presidentes em exercício nos Poderes com a prerrogativa.



Ao todo, 12 PECs sobre o foro especial tramitarão juntas. Uma delas sugere a criação de uma Vara Federal específica para julgar as autoridades que possuem foro atualmente. Além de parlamentares, presidentes e juízes, a proteção atinge promotores, conselheiros de tribunais de contas, ministros de estado, entre outros.



O ministro do STF, Dias Toffoli propôs que a Corte estenda a restrição do foro a todos os cargos com a prerrogativa. O caso ainda não foi analisado pelo Plenário. Cabe à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, colocar o tema em discussão para os ministros. Não há previsão para que a proposta seja incluída na pauta.



Votação da PEC depende da intervenção



O STF deve decidir sobre uma maior restrição do foro privilegiado ainda antes que o Legislativo. Isto porque o atual decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro impede a aprovação de PEC’s. A urgência no tema, no entanto, faz com que parlamentares já comecem a se movimentar para dar andamento nas tramitações.



Senadores e deputados se dividem sobre a possibilidade de discutir as PEC’s na Casa neste período. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) defende que as matérias podem ser debatidas e votadas nas comissões. Já a oposição tem protestado contra. A única forma de votar uma emenda à Constituição Federal este ano seria uma possível suspensão do decreto de intervenção federal. A decisão teria de partir do presidente Michel Temer.



O presidente chegou a afirmar que suspenderia o decreto para votar a Reforma da Previdência. Após críticas, ele recuou, mas não descartou a possibilidade. Diante de tantos parlamentares perdendo o foro em ações desde a decisão do STF, o tema ganha força.