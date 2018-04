Pedido de prisão de Lula surpreende até equipe técnica do TRF4

A informação era de que pelo trâmite "normal" os desembargadores esperariam o prazo para os últimos recursos

Em menos de 24 horas após o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar o habeas corpus que impedia a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mandado de prisão contra o petista foi proferido. A autorização foi feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). A expectativa, de acordo com as informações divulgadas pelo órgão até então, era de que a autorização viria após o prazo dos chamados embargos dos embargos, últimos recursos em segunda instância, que poderia ser feita até terça-feira (10).



A execução da sentença está baseada em Súmula do TRF4, que conta com o esgotamento de recursos. De acordo com o texto, "encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário". De acordo com a assessoria de imprensa do tribunal os embargos dos embargos não costumam ser aceitos pela 8ª Turma, que condenou Lula, mas que esse tipo de recurso estariam dentro do trâmite previsto na lei.



A defesa de Lula chegou a afirmar que analisava protocolar os últimos recursos. Em nota, o advogado Cristiano Zanin afirmou que a execução da sentença foi irregular. "A expedição de mandado de prisão nesta data contraria decisão proferida pelo próprio TRF4 no dia 24/01, que condicionou a providência - incompatível com a garantia da presunção da inocência - ao exaurimento dos recursos possíveis de serem apresentados para aquele Tribunal, o que ainda não ocorreu. A defesa sequer foi intimada do acórdão que julgou os embargos de declaração em sessão de julgamento ocorrida no último dia 23/03. Desse acórdão ainda seria possível, em tese, a apresentação de novos embargos de declaração para o TRF4".



No despacho de prisão, proferido pelo juíz Sérgio Moro, ele cita que não havia mais recursos previstos. "Não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não houve divergência a ensejar infringentes [efeito que pode mudar a culpabilidade]. De acordo com o juíz, os últimos embargos seriam apenas um recurso para adiar de forma desnecessária a prisão. "Hipotéticos embargos de declaração de embargos de declaração constituem apenas uma patologia protelatória e que deveria ser eliminada do mundo jurídico. De qualquer modo, embargos de declaração não alteram julgados, com o que as condenações não são passíveis de alteração na segunda instância", diz o documento.



Condenação

Lula foi condenado pelo TRF4 em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro. Na denúncia, ele foi acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), que teria sido adquirido como forma de propina da contrutora OAS por meio de contratos com a Petrobras. Mesmo com a sentença, há brechas na lei que permitem a disputa eleitoral.



No dia 26 de março, o TRF4 negou os embargos declaratórios, que questionava a sentença de janeiro. Na ocasião, uma liminar do STF impedia que o ex-presidente fosse preso. O documento pedia que os ministros avaliassem se a condenação do TRF4 seria inconstitucional, por determinar automática a prisão assim que acabassem os recursos no órgão - de segunda instãncia -, alegando que o ato fere o princípio da presunção de inocência.



Na decisão, o STF manteve o entendimento de que a execução da sentença em segunda instância ainda garante o direito de defesa por ser possível recursos em tribunais superiores.