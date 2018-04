Pedido de prisão de Lula repercute pelo mundo

A decisão de prisão do ex-presidente Lula da Silva, decretada pelo juiz Sergio Moro, surpreendeu os brasileiros na noite de hoje(5). A decisão também repercutiu no principais veículos de comunicação do mundo.Os principais relatos dizem que o decreto de Sergio Moro abre precedentes para outras prisões na América Latina e que a iminente prisão do ex-presidente põe o Brasil em uma onda de incerteza, neste período pré-eleição.