PRF diz que há 616 pontos ativos de concentração de protestos

Chefe do Conjunto maior das Forças Armadas, o número de concentrações cresceu, mas têm menos veículos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou no final da tarde desta terça-feira (29) que há 616 pontos de concentração de protestos nas rodovias do país. A greve dos caminhoneiros está no seu nono dia. A paralisação causou a maior crise de desabastecimento do país.

"São outros pontos e não caminhonheiros que estão inibindo caminhoneiros que querem voltar a trabalhar", disse o corregedor da Polícia Rodoviária Federal, Célio Constantino.



Segundo o Almirante Ademir Sobrinho, chefe do Conjunto maior das Forças Armadas, o número de concentrações cresceu, mas têm menos veículos envolvidos. "O número de concentrações cresceu, mas elas são menores, com menos veículos envolvidos", disse.



De acordo com a PRF, ainda há protestos em 24 estados e no DF. Os únicos locais onde não há mais protestos registrados são no Amapá e Amanozas. Os bloqueios totais estão concentrados em rodovias no Ceará, Minas Gerais e em Goiás.



Para estes locais, a polícia irá criar o que está chamando de "corredor seguro", para ajudar na liberação dos veículos. As escolas de combustíveis já foram realizadas em PE, CE, MA, RO, AC, MT e MS.



"Está sendo feito um trabalho de convencimento para os caminhoneiros deixarem os pontos de manifestação. Os caminhoneiros têm receio de retaliação, que estaria vindo em muitos casos de comunidades locais", afirmou o corregedor.



Ao todo, a PRF afirma que já encaminhou 176 situações passíveis de multa foram enviadas à Advocacia Geral da União (AGU). O valor da multa seria de R$ 100 mil.