Preso, Lula lança vídeo de sua pré-campanha eleitoral

A HISTÓRIA DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA



A jornada do menino que venceu a fome para anos mais tarde transformar o Brasil. E que hoje começa uma nova etapa para fazer o Brasil feliz de novo. pic.twitter.com/gadXdBRAqM





O PT busca manter a todo custo que Lula seja o candidato da sigla nas eleições deste ano. Na Justiça, os advogados do ex-presidente tentam diversos recursos para que ele possa concorrer mesmo estando preso.



Nesta semana, a sigla reforçou o intuito de manter Lula, mesmo preso, como candidato a presidente. Em site lançado nesta quarta-feira (6) para arrecadar fundos , o petista conseguiu arrecadar mais de R$ 110 mil para financiar sua campanha.

Lula está preso desde o último dia 7 de abril, na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Lá, ele cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.







— Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 8 de junho de 2018 O vídeo foi divulgado poucas horas antes do PT lançar oficialmente a candidatura de Lula. Um evento está marcado para acontecer nesta sexta na cidade mineira de Contagem com várias lideranças do partido, porém sem a presença de Lula.