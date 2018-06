Preso, Lula lança site para arrecadar recursos e financiar sua campanha

Além da arrecadação, o PT anunciou que irá lançar a candidatura de Lula oficialmente na sexta-feira

Mesmo preso em Curitiba desde o mês de abril, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quarta-feira (6) um site para arrecadar recursos. O objetivo do PT é que o valor arrecado seja para financiar a campanha presidencial do petista nas eleições deste ano.



Além do lançamento do site de arrecadação, em um vídeo publicado no twitter, a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann anunciou que a pré-candidatura de Lula será lançada oficialmente neste sexta-feira (8). Um evento está marcado para acontecer na cidade de Contagem em Minas Gerais, um palanque deverá ser montado com lideranças do partido, porém sem a presença de Lula.



O PT busca manter a todo custo que Lula seja o candidato da sigla nas eleições deste ano. Na Justiça, os advogados do ex-presidente tentam diversos recursos para que ele possa concorrer mesmo estando preso.



Lula está preso desde o último dia 7 de abril, na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Lá, ele cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.