Preso, Lula é aclamado candidato à Presidência da República

Usando máscaras do rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais de dois mil militantes do PT aclamaram o nome do petista na disputa

Usando máscaras do rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais de dois mil militantes do PT aclamaram no começo da tarde deste sábado o nome do ex-presidente da República à disputa pelo Palácio do Planalto. Preso em Curitiba deste o dia 7 de abril, Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex do Guarujá.



"Lula é nosso candidato e vamos registrá-lo dia 15 de agosto. É uma ação confrontadora. Mas não vão conseguir tirar Lula desse jogo. Não existe política no Brasil sem falar do Lula e do PT", afirmou a senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do partido.



A convenção é comandada pelos dirigentes nacionais da legenda. Cerca de 600 delegados devem votar para reafirmar a candidatura do Lula. A expectativa é que o partido ainda não anuncie o nome do vice neste sábado, apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmar que a chapa deve estar completa até este domingo (5), quando encerra o prazo para as convenções partidárias. Um dos nomes mais cotados é o de Manuela D'Ávila (PCdoB). No entanto, a definição deve ficar para o prazo judicial que segue até 15 de agosto.



O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, um dos nomes mais próximos do ex-presidente, afirmou que os demais candidatos representam uma continuidade do que ele chamou de "desgoverno Temer".



"Nessa eleição vemos um lado da continuidade, do desgoverno Temer, que é o Alckmin e o PSDB. Quem organizou o governo Temer foi o PSDB. Coalizão e sustentação das reformas e vende as riquezas nacionais. Do outro lado a resiliência, Lula, que lidera todas as pesquisas. Não tenho dúvida que o cenário está configurado. O povo sabe quem é o Lula, conhece o Lula. Eles não entende que enquanto existir desigualdade, vai existir o PT", afirmou.



Pré-candidata ao Senado por Minas Gerais, a ex-presidente da República Dilma Rousseff defendeu a união do partido em torno do nome de Lula. "Temos de estar unidos. Vamos enfrentar uma luta muito importante, muito dura. Lula representa uma ideia, uma ação para mudar o Brasil. ser a esperança de mudar o país", afirmou.



Segundo Dilma, uma das ideias do ex-presidente e agora candidato é revogar as medidas tomadas por Temer, como a reforma Trabalhista e a PEC do teto dos gastos. "Lula tem condições de chamar uma Assembleia Constituinte e revogar essas medidas, como a lei trabalhista, que envergonha o Brasil".



Pesquisas

Mesmo preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a mais recente pesquisa Ibope de intenções de votos, divulgada no final de julho pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na pesquisa espontânea, onde os eleitores falam por conta própria o nome de quem iriam votar, o ex-presidente da República teria 21% dos votos no primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Em segundo lugar, na mesma pesquisa espontânea, ficaria Jair Bolsonaro (PSL), com 11%, seguido por Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), ambos com 2% dos votos. Os demais candidatos Álvaro Dias (Podemos), Geraldo Alckmin (PSDB) e João Amôedo (Novo) teriam 1% cada. Na escolha espontânea, os votos brancos e nulos somariam 31% e o os que não sabem ou não responderam alcançaria 28%.A pesquisa aponta que 59% dos eleitores não indicaram um candidato, número superior ao alcançado pelos dois primeiros candidatos colocados na pesquisa.