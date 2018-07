Presidente do TRF4 mantém Lula Preso

esembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, que determinou a liberdade do ex-presidente e o relator da Lava Jato no TRF4 J oão Pedro Gebran Neto, que havia anulado a decisão de Favreto.



A Polícia Federal de Curitiba havia recebido às 17h52, a determinação do decisão do desembargador federal plantonista para libertar Lula, mas diante do impasse entre os desembargadores a Polícia decidiu esperar antes de libertar o ex-presidente.



O ex-presidente da República está detido na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o último dia 7 de abril. Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá. A Polícia Federal ainda não se manifestou oficialmente pela decisão do desembargador.



Com a decisão do presidente do TRF4, a Polícia Federal não deve tomar nenhuma medida para libertar Lula. "Assim, para evitar maior tumulto para a tramitação deste habeas corpus, até porque a decisão proferida em caráter de plantão poderia ser revista por mim, juiz natural para este processo, em qualquer momento, DETERMINO que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8ª Turma.A decisão do presidente do TRF4 colocou fim a um longo impasse que tomou conta do tribunal durante todo o dia de hoje entre o d