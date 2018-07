Presidente do STF manda restabelecer pensões de filhas de servidores

O pagamento havia sido suspenso pelos órgãos de origem após o entendimento do TCU

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deferiu nesta terça-feira (10) liminares em dois mandados de Segurança e determinou o restabelecimento de pagamento da pensão a filhas de servidores federais.



A decisão da presidente do STF se deu com base em duas liminares impetradas por beneficiárias que recebem pensão por morte concedida a filhas solteiras maiores de 21 anos de servidores públicos. O pagamento das pensões foi suspenso pelos órgãos de origem de seus pais (Ministérios do Trabalho e do Planejamento, respectivamente) após o entendimento do TCU.

Os dois mandados de segurança são de relatoria do ministro Edson Fachin, que já havia anulado a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) na parte em que determinou a revisão e o cancelamento de benefícios previdenciários. A decisão do ministro foi tomada no Mandado de Segurança e estendida a outros 215 processos que discutiam a mesma matéria.