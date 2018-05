Presidente do STF defende democracia como caminho legítimo

Ministra Cármen Lúcia afirmou que 'regimes sem direito são passado', sobre manifestantes que pedem intervenção militar

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, fez uma defesa nesta quarta-feira (30) do regime democrático de direito. O discurso foi na abertura da sessão plenária, em referência à crise de abastecimento pela qual passa o país após 10 dias de paralisação de caminhoneiros.

"A construção permanente do Brasil é nossa, e ela é permanente, democrática e comprometida com a ética. Não há escolha de caminho. A democracia é o único caminho legitimo", afirmou a presidente do STF.

Para Cármen Lúcia, apesar do momento delicado do país, a democracia não está sendo discutida.

"A democracia não está em questão. Há questões sócio-político e financeiras nas democracias também, mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro apresentado e agora vivido pelo povo brasileiro", disse.

Para a ministra, a intervenção militar não é algo que merece ser lembrado.

"Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e em especial histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que não pode esquecer nem de que se queira lembrar", disse Cármen Lúcia em referência a regimes não democráticos, como a ditadura militar.

Infiltrados

Ao longo dos nove dias da greve dos caminhoneiros, movimentos infiltrados junto à categoria têm defendido a intervenção militar como forma de solução dos problemas.

De acordo com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o governo irá criar um canal para que denúncias sejam encaminhadas sobre manifestantes que estão impedindo o trabalho dos caminhoneiros.





"Pedimos a todos aqueles que tenham um vídeo, uma foto, que possam mostrar onde estão e quem são essas pessoas e que mandem para nós. Estaremos criando uma central para identificar quem são os criminosos que estão fazendo esse violência", afirmou o ministro.



De acordo com Jungmann, os dados serão repassados para as Forças Armadas. "Vamos repassar para as forças armadas e acabar com esse constrangimento e essa forma covarde de atuar contra quem quer trabalhar. Vamos agiar e, por uma questão de justiça, precisamos responsabilizá-los e puní-los em defesa dos caminhoneiros", afirmou o ministro.