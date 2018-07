Presidente do STF defende que não haja 'quebra de hierarquia'

Há expectativa de que o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, manifeste-se sobre o caso ainda neste domingo

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, divulgou nota no começo da noite deste domingo(8) em que defendeu que não haja "quebra de hierarquia" no que diz respeito ao pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Pouco antes, o desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, determinou novamente a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi publicada por volta das 16h20 e o desembargador deu uma hora para que a decisão seja cumprida.



" A Justiça é impessoal, sedo garantida a todos os brasileiros a segurança jurídica, direito de todos. O Poder Judiciário tem ritos e recursos próprios, que devem ser respeitados. A democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra de hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes", disse a ministra.



O despacho do presidente em exercício do TRF saiu poucos horas depois de o relator da Lava Jato no TRF4 João Pedro Gebran Neto, anular a decisão de Favreto. Desde o final da manhã, o presidente em exercício do TRF4 e o relator da Lava Jato no Tribunal travam uma batalha jurídica sobre a liberdade de Lula. Neste momento há expectativa de que o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, manifeste-se sobre o caso.