Presidente do PRB, Marco Pereira, rebate observação sobre mesa de brancos do Centrão

O ex-ministro do Comércio Exterior afirmou que é negro após repórter questionar se haverá diversidade racial nas escolhas de Geraldo Alckmin

O presidente do PRB, Marco Pereira, saiu em defesa dos partidos do Centrão após o pré-candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), ser questionado sobre a participação de negros na construção se seu programa de governo. Ao rebater, antes mesmo que o tucano respondesse, ele se autodeclarou negro.



O episódio ocorreu na manhã nesta quinta-feira (26) durante coletiva realizada por lideranças do PRB, DEM, PP, PR e Solidariedade. Na ocasião, uma repórter observou que Alckmin estava em uma mesa "só de homens brancos" e questionou quais seriam as medidas para promover a participação de negros e mulheres no governo. O presidente do PRB logo contestou e Alckmin falou por ele: "O Marcos Pereira está fazendo uma correção, dizendo que ele é negro", afirmou.



Ao responder a pergunta, Alckmin disse que a "nação" é "muito mais importante" que a composição do governo. "Muito mais importante do que governo - governo é o braço político do estado, é passageiro, é transitório, portanto - é a nação, é nossa cultura, nossas religiões, nossa língua, a luta dos que já morreram. Essa é que é importante: a nação. É essa que vai fazer a diferença", disse.