Presidente do INSS é demitido após denúncia

Exoneração acontece após jornal revelar que Francisco Lopes autorizou contrato de R$ 8,8 milhões sem verificar a procedência da empresa de informática sediada em um pequeno estoque de bebidas, em Brasília

O presidente do INSS, Francisco Lopes, foi demitido nesta quarta-feira (16), segundo a assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento Social ao qual o órgão é subordinado. A demissão será formalizada em uma edição extra do "Diário Oficial da União" (DOU).



Lopes foi demitido após reportagem do jornal "O Globo" revelar que ele contratou a empresa RSX Informática Ltda para fornecer programas de computador para o INSS. A companhia funcionava em uma loja destinada à venda de bebidas, em Brasília.



De acordo com o jornal, a assinatura do contrato de R$ 8,8 milhões foi mantida mesmo depois que técnicos do INSS elaboraram um parecer indicando que os programas de computador oferecidos pela RSX Informática não teriam utilidade para o órgão.



Após liberar o pagamento de R$ 4 milhões à empresa sem receber nenhum serviço, Lopes – indicado pelo PSC em dezembro do ano passado– admitiu que autorizou o gasto sem verificar a procedência da empresa, o que teria sido a gota d'água e determinado a decisão do titular do ministério, Alberto Beltrame, de demiti-lo.



De acordo com a assessoria da pasta, ainda não foi definido o substituto de Lopes.