Presidente da OAB diz que ‘sociedade precisa saber a verdade’ sobre a ditadura

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, defendeu nesta sexta-feira (11) que é necessário investigar a atuação dos militares o período da Ditadura do Brasil. A manifestação veio após a divulgação de um documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que mostra que o ex-presidente Ernesto Geisel (1974-1979) autorizou que o Centro de Inteligência do Exército (CIE) continuasse a política de execuções contra opositores da ditadura militar no Brasil, durante o governo de Emílio Garrastazu Médici.

"O documento da CIA que informa que o presidente Ernesto Geisel tinha controle sobre o assassinato deliberado de opositores da ditadura militar traz um fato novo extremamente grave à discussão sobre o período. É necessário investigar para que a sociedade conheça a verdade. É preciso jogar luz sobre os fatos obscuros do passado para que eles não se repitam jamais."

De acordo com o documento, o governo brasileiro afirmou que as execuções deveriam se limitar aos mais "perigosos subversivos". O memorando, de 11 de abril de 1974, é assinado pelo então diretor da CIA (serviço de inteligência dos EUA) Willian Colby e endereçado ao então secretário de Estado Henry Kissinger. Nele, consta que o presidente Geisel disse ao chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, João Baptista Figueiredo, que se tornou presidente entre 1979 e 1985, que as execuções deveriam continuar.

Segundo o documento, Geisel e Figueiredo concordaram que quando o CIE detivesse alguém que poderia cair na categoria de subversivo perigoso, o chefe do Centro de Inteligência do Exército deveria consultar o general Figueiredo que, por sua vez, deveria dar sua aprovação antes da execução.

A publicação perdeu o sigilo em dezembro de 2015, mas o documento ganhou publicidade nesta quinta-feira por meio do professor Matias Spektor, coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV). Nas redes sociais, onde divulgou o documento, o professor disse que "este é o documento mais perturbador que já li em 20 anos de pesquisa: Recém-empossado, Geisel autoriza a continuação da política de assassinatos do regime, mas exige ao Centro de Informações do Exército a autorização prévia do próprio Palácio do Planalto".



Exército

Em nota, o Exército Brasileiro informou que os documentos que poderiam comprovar as afirmações foram destruídos, de acordo com norma da época que visava preservar informações sigilosas.