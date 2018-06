Presidente da Abcam desmente rumores de nova paralisação

"Não sei a fundo o que estão pleiteando, mas de qualquer forma chamo a atenção dos caminhoneiros de bem para que não se envolvam em manifestações que possam por em risco o que já conseguimos nesta última negociação com o governo", disse Fonseca Lopes, sobre quem está divulgando os rumores.



"O governo cumpriu a parte dele. O movimento acabou, nossas reivindicações já foram atendidas. O que mais me preocupa é que o governo não vai desmobilizar as forças de segurança para proteger o estado democrático de direito no caso de uma manifestação que pode se revelar violenta. O resultado de um confronto pode se tornar catastrófico. Peço bom senso nesse momento", disse o presidente da Abcam. "Não sabemos quem organiza e os verdadeiros interesses (desse movimento)", completou.

O presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, divulgou um áudio nesta sexta-feira (1º) onde desmente os rumores de que a categoria esteja se organizando para uma nova paralisação neste fim de semana.