Presidenciáveis se dividem sobre prisão de Lula

Manuela D'Ávila diz que Moro comandou uma 'caçada' ao ex-presidente. Enquanto isso, Marina Silva defende que decisões da Justiça sejam 'aplicadas igualmente para todos'

Após a divulgação do acórdão assinado pelo juiz federal Sérgio Moro que determinou a prisão provisória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (5), os pré-candidatos à Presidência da República se manifestaram sobre a decisão.



O pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin (SP), afirmou que é "lamentável ver a decretação da prisão de um ex-presidente". Entretanto, ressaltou ter convicção de que a ação do juiz retrata "o fim da impunidade" no país.



"Tenho a convicção de que isso simboliza uma importante mudança que vem ocorrendo no Brasil: o fim da impunidade. A lei vale para todos", destacou.



Guilherme Boulos, pré-candidato pelo PSOL, declarou nas redes sociais que n ão assistirá a prisão do ex-presidente "passivamente": "Haverá resistência democrática!", enfatizou.



Já Marina Silva, pré-candidata ao Planalto pela Rede Sustentabilidade avaliou que o pedido de prisão de um ex-presidente "é um acontecimento triste em qualquer país". Em seguida, Marina defendeu que as decisões da Justiça devem ser "respeitadas e aplicadas igualmente para todos".



"No entanto, numa democracia, as decisões da Justiça devem ser respeitadas por todos e aplicadas igualmente para todos. Os que ainda não foram alcançados pela Justiça é porque estão escondidos sob o manto da impunidade do foro privilegiado", pontuou Marina.



Em nota assinada junto à presidente do PCdoB, Luciana Santos, a pré-candidata da sigla à Presidência da República, Manuela D'Ávila diz que "Lula é vítima de sucessivas violências jurídicas". Para Manuela, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na madrugada desta quinta-feira (5) é um "desrespeito à Constituição".