Presidenciáveis pontuam desafios no transporte urbano

Pré-candidatos participaram do Fórum de Mobilidade, realizado em Brasília, que discutiu o transporte sobre trilhos

A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANP), realizou nesta quarta-feira (11), em Brasília, o Fórum de Mobilidade. Durante o evento, pré-candidatos à Presidência da República comentaram a implantação de ferrovias, metrô e aprimoramento do transporte público no país. Participaram Henrique Meirelles (MDB), Levy Fidelix (PRTB), Marina Silva (REDE) e Geraldo Alckmin (PSDB).



O primeiro a falar foi o ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles. O político manteve o discurso que vem sendo sustentado pelo partido, de prioridade na geração de empregos. Para o pré-candidato, o aprimoramento do transporte sobre trilhos promove a produtividade. "Baixar o tempo [de mobilidade] é fundamental para que a economia cresça rapidamente. Para isso, nós temos que criar o planejamento metropolitano", afirmou.



Ele defendeu o modelo de Parcerias Público Privadas (PPPs), além da maior independência das agências reguladoras de transporte. Nesse sentido, ele defendeu a aprovação do projeto de lei 6621/16, que busca garantir autonomia das autarquias, inclusive no controle de interferências do setor privado.



Projetos parados

O pré-candidato do PRTB, Levy Fidelix, defendeu a necessidade de reavaliar o projeto de construção do trem bala no Brasil. Além disso, ele afirmou a necessidade de aprimorar a via ferroviária.



"Nós não temos hoje as ferrovias de antes. Tudo parou. Nós temos que voltar a ter o trem como nós tinhamos no passado, com milhões de pessoas carregadas", disse, defendendo a ligação entre os estados.



Investimento privado

Assim como os demais pré-candidatos, Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou que há necessidade de investimento privado no transporte. Ao ser questionado sobre os tipo de financiamento, o ex-governador de São Paulo defendeu o uso de PPPs e concessões. "Nenhum governo, federal, estadual ou municipal tem dinheiro para tudo. Nós precisamos da iniciativa privada", disse.



Ele afirmou ainda a necessidade de atrair investimento e estimular o crédito mais barato para viabilizar o crescimento da economia do país. Ele afirmou que a queda no investimento, de forma geral, foi estimulada pelos gastos com a previdência social e que por isso "são necessárias reformas reestruturantes".



Limitações

A presidenciável do partido Rede Sustentabilidade, Marina Silva, não compareceu pessoalmente ao evento, mas mandou um vídeo no qual lembrou áreas que estão descobertas de sistemas de mobilidade. "Nós temos hoje um grande vazio nos diferentes modos de transporte no nosso país, como o ferroviário - inclusive para atender a grande demanda do agronegócio brasileiro", afirmou no comunicado.



Marina lembrou ainda da greve dos caminhoneiros, que mostrou a dependência do transporte terrestre. "[É preciso que o país] não fique refém de uma única forma de transportar os produtos, [além dos] cidadãos e cidadãs", disse.