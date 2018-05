Presidenciáveis comentam a greve dos caminhoneiros

Os pré-candidatos se manifestaram também sobre a política de preços dos combustíveis

Em meio à greve de caminhoneiros que paralisou o país, os pré-candidatos à Presidência da República para as eleições de 2018 se manifestaram sobre o cenário de crise. Ele comentaram as ações do governo e lamentaram os impactos drásticos no abastecimento de diversos setores da economia. As declarações foram dadas nas redes sociais e também durante o cumprimento das agendas de campanha.



- Rodrigo Maia, DEM



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou que a situação é "complexa" e "grave", afetando não só o caminhoneiro, mas todos, pois trata-se do preço dos combustíveis. "Todo mundo tinha uma expectativa para a economia e as coisas não estão acontecendo do jeito que as pessoas esperavam. A base da sociedade está se degradando. O que falta, muitas vezes, à equipe técnica do governo federal é a compreensão de que as pessoas precisam pagar contas e têm medo de perder seus empregos, têm medo de não ter como cuidar dos seus filhos", disse.



Maia havia sugerido um projeto de isenção do PIS/COFINS para a redução do diesel, mas o texto precisará passar por alteração após erro no cálculo da perda na arrecadação.



- Guilherme Boulos, PSOL



O pré-candidato do PSOL divulgou nota criticando o governo federal. "O presidente Michel Temer é o principal responsável pela greve e crise de desabastecimento que paralisam o Brasil nos últimos cinco dias sem perspectiva de retorno à normalidade. A solução para o cenário caótico que ameaça toda a população passa pela demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e imediata mudança na política de preços dos combustíveis, priorizando os brasileiros e não o mercado e os acionistas internacionais", disse.



Ele também criticou o uso das Forças Armadas. "É mais uma demonstração da incapacidade de Michel Temer de lidar com uma crise criada pela gestão Pedro Parente e endossada pelo Palácio do Planalto", disse.



- Manuela D'Ávila, do PCdoB.



Em seu perfil no Twitter, a pré-candidata do PCdoB afirmou que o governo federal não tem habilidade para negociar. "Um governo ilegítimo não tem força, moral ou autoridade para dialogar. Não tem os pressupostos para negociar, achar rumos e encontrar saídas. Assim, a cada crise, precisa apelar para a autoridade do uso da força, no caso, a das forças armadas, que acabam tendo o seu papel distorcido e vulgarizado", escreveu.



A gaúcha seguiu questionando a legitimidade do mandato de Temer. "Com essas medidas perde o Brasil, perdem as forças armadas e perde a democracia. Precisamos de eleições limpas e livres, que resultem em novo governo com legitimidade e portador de um programa aprovado nas urnas", finalizou.



- Jair Bolsonaro, PSL



Jair Bolsonaro afirmou ao ser questionado em agendas sobre a greve e afirmou ser contra a o bloqueio de rodovias. Apesar disso, ele concordou com a necessidade da greve. Em vídeo divulgado por ele ainda no início dos atos, pontou problemas como condições das entradas, roubo de cargas e o ele considerou talvez ser o mais grave, o preço dos combustíves.



"Dias muitos os caminhoneiros buscam soluções para estes problemas que na verdade interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no legislativo sobrou-lhes o Executivo, que teima a se omitir", afirmou na ocasião.



- Ciro Gomes, PDT



Em perfil pessoal no Twitter, Ciro Gomes criticou os consecutiveis reajustes no preço do diesel. "A alta dos combustíveis é uma aberração que praticamente nega a razão de ser da própria existência institucional da Petrobras. A política de preços adotada está equivocada e desrespeita a sua estrutura de custos", disse.



Ele defendeu ainda maior poder do Estado sob a empresa. "Toda a eficiência da Petrobras deve ser transferida para o interesse público brasileiro e é isso que nós vamos fazer", afirmou.



- João Amoêdo, Partido Novo



O presidenciável do Partido Novo lamentou que o governo não tenha se antecipado para a solução antes da greve ser deflagrada e criticou a política da Petrobras. "Temos uma estatal que, mesmo atuando em um mercado aberto de refino, ainda detém o monopólio no Brasil e impede a concorrência e novos entrantes", disse..



Como solução, ele sugere "cortar os gastos do governo para permitir a redução dos impostos em todos os setores; Privatizar a Petrobras e aumentar a concorrência para que possamos ter melhores preços e atrair investimentos em novos meios de transporte e fontes de energia".



- Levy Fidelix, PRTB



Em nota, Levy Fidelix, afirmou que a grevepode derrubar o Governo Federal. "Ao liberar a Petrobrás para reajustes incessantes, Michel Temer deu margem a reinvidicações sociais. Assim, ele pode não chegar ao fim do mandato", disse.



"Esse governo deveria pedir demissão coletiva. Eles afetam gravemente o setor produtivo. Essa gente que está no poder age com irresponsabilidade e tem tudo para cair!",



Ainda segundo o político há formas de reduzir os preços. "É possível dar o preço justo aos combustíveis. Basta os governantes quererem. E é isso que o povo merece. A população tem mesmo que ir às ruas. Não só os caminhoneiros. Temos que promover mudanças imediatas", declarou.



- Aldo Rebelo, Solidariedade



Durante evento realizado na sede da Associação Piauiense de Prefeitos e Municípios do Piauí (APPM) nesta sexta-feira (25), o presidenciável do partido Solidariedade disse que o governo foi o responsável pela reação dos caminhoneiros.



"Isso teve origem na omissão do governo que entregou o tema do abastecimento nacional de óleo diesel apenas ao mercado, sem qualquer política pública que faça a mediação entre os interesses do mercado e o interesse nacional", disse.



- Marina Silva, Rede



Marina não manifestou sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros diretamente ao eleitorado pelas redes sociais. A pré-candidata foi questionada durante sabatina realizada pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT sobre o tema e afirmou que o governo foi tardio.



"As autoridades econômicas têm as informações bem antes que nós, conseguem ver as tendências de mercado", afirmou aos veículos. Segundo ela, "a Petrobras tem margem de manobra para se antecipar ao problema".



- Geraldo Alckmin, PSDB



O presidenciável tucano teve que cancelar evento que realizaria em função da pré-campanha entre sexta-feira (25) e sábado (26) devido a greve. Ele estaria nos estados do Mato Grosso do Sul e Rondônia. Ele também não se pronunciou oficialmente em nota ou nas redes sociais sobre o assunto. Também em sabatina realizada pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT, falou que o Executivo teria formas de amenizar os impactos nos preços dos combustíveis.



"Em momentos de grande volatividade de preço de petróleo uma das alternativas é ter colchão tributário, que você possa reduzir e , com isso, minimiza um pouco o impacto dessas variações", afirmou.