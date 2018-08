Presidenciáveis apresentam propostas para setor da construção civil

Lei das Licitações, Lei de Desapropriações e a Lei do Licenciamento Ambiental.



Geraldo Alckmin (PSDB)

O tucano destacou as mudanças na economia que devem impactar na área de construção. "Nossa ideia é desburocratizar, desregulamentar e estimular a atividade empreendedora para destravar a economia. Precisamos investir em moradia, saneamento básico e infraestrutura modal e, para isso, devemos usar o FGTS", disse.



Alckmin promete zerar o déficit da dívida pública em menos de dois anos e ampliar os investimentos em infraestrutura em todas as regiões do país.



Henrique Meirelles (MDB)

O ex-ministro da Fazenda citou o seu programa de governo com foco na infraestrutura urbana e de longa distância, que envolve a retomada de 7 mil obras que estão paralisadas, priorizando aquelas com maior impacto na economia.



"Temos que diminuir as despesas obrigatórias para voltar a investir. Se conseguirmos aprovar a Reforma da Previdência, conjugado ao teto dos gastos, nossas despesas – que hoje representam 20% do PIB e podem subir para 25% em 10 anos – vão cair para 15%", disse.



Marina Silva (REDE)

A ex-ministra do Meio Ambiente pontuou que entre os principais projetos de governo está a universalização do saneamento básico e a agilidade nos mecanismos de licenciamento ambiental.



Marina também citou a importância de reformas para desenvolver a economia, entre elas a da Previdência - cortando privilégios restritos a determinados cargos - além de reforma tributária. Para ela, a relação entre empresas privadas e o governo também precisa ser aprimorada.



"Nós só seremos capazes de recuperar o investimento se também buscarmos modernizar cada vez mais as relações entre o setor público e o setor privado usando o máximo das parcerias que nós pudemos fazer para que o estado e a iniciativa privada tenham ações que sejam complementares sabendo que o estado tem um papel fundamental em investimentos que só ele pode fazer", disse.



Com CBIC*