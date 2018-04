Preocupado com votações no Congresso, Temer adia viagem à Ásia

Diante da dificuldade de aprovação de matérias consideradas importantes pela equipe do governo federal para a retomada da economia do país, o presidente Michel Temer desmarcou, mais uma vez, sua viagem ao sudeste asiático. Esta é a segunda tentativa do emedebista de ir até o local.





O cancelamento foi confirmado pelo Palácio do Planalto e pelo Itamaraty neste domingo (29). O próprio Itamaraty se manifestou no sentido de que a viagem do presidente poderia prejudicar a pauta de votações previstas para o Congresso.

"Tendo em vista o calendário eleitoral, a concentração de votações no Congresso, essenciais ao programa de reformas do governo, e a necessidade da ausência simultânea do país dos presidentes das duas Casas legislativas, durante o período da visita, por exigência da lei eleitoral, a pauta de votações no Congresso ficaria prejudicada", diz a nota do Itamaraty.



O governo quer evitar o atraso em votações consideradas importantes - como a privatização da Eletrobras, a reoneração da folha e o cadastro positivo. Com o recesso parlamentar, de 17 de julho a 1º de agosto, e o período de campanha eleitoral, o governo teme não conseguir votar as medidas.



Temer pretende pressionar os parlamentares para que eles votem um projeto de lei (PL) que deverá reforçar o orçamento do Fundo de Garantia à Exportação em cerca de R$ 1,3 bilhão.

Se aprovado, o aumento no orçamento do fundo servirá para pagar as dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Credit Suisse. O Planalto articula para que a matéria seja aprovada na próxima sessão do Congresso Nacional, na quarta-feira (2).



Adiamentos

Esta é a segunda vez que Temer adia sua viagem para a região. No início do ano, apesar da previsão de o presidente fazer uma visita ao Timor Leste, Vietnã, Cingapura e Indonésia entre os dias 5 e 13 de janeiro foi derrubada por complicações no seu quadro de saúde.



Também neste domingo (29), Temer anunciou outro cancelamento. Desta vez, o presidente desistiu de comparecer à abertura de uma feita agrícola na cidade de Ribeirão Preto (SP).







* Com informações da Agência Brasil