Premiê sueco depõe sobre venda de caças ao Brasil

O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, depôs nesta sexta-feira (8) em Estocolmo, a pedido da Justiça brasileira, por suspeita de corrupção na venda dos caças Jas Gripen ao Brasil.Ele negou ter se encontrado em dezembro de 2013, na África do Sul (quando ocorreram as homenagens por ocasião da morte do presidente do país Nelson Mandela), com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a então presidente, Dilma Rousseff.Lula é acusado de lavagem de dinheiro e tráfico de influência neste caso, deflagrado pela Operação Zelotes. O Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de ter recebido R$ 2,25 milhões – transferidos através de uma empresa de seu filho, Luis Cláudio, a fim de influenciar Dilma na escolha do modelo Gripen, produzido pela fabricante de aviões Saab.