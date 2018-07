Pré-candidatos se manifestam sobre pedido de liberdade de Lula

Pela redes sociais, nomes como Marina Silva, Bolsonaro, Guilherme Boulos e Manuela Davila se manifestaram

Alguns pré-candidatos à presidência da República se manifestaram em suas redes sociais sobre o pedido de liberdade que havia sido concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os manifestos, Jair Bolsonaro (PSL), Manuela Davila (PCdoB) e Marina Silda (Rede).



Em um vídeo publicado na internet, Jair Bolsonaro afirmou que as instituições estão aparelhadas e acusou o desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF-4), Rogério Favreto - responsável por conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula - de querer beneficiar o petista. "Quase todas as instituições estão aparelhadas. O desembargador, que já foi filiado ao PT, acaba de conceder HC para o Lula", disparou.



O deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR), coordenador da campanha de Bolsonaro, afirmou que vai acionar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra Favreto. Para ele, Favreto cometeu crime de tráfico de influência ao decidir a favor de Lula.



Já Marina Silva afirmou que decisões como a de Favreto, que não é o desembargador natural do processo, apenas causam turbulências na política nacional.

A atuação excepcional de magistrado, durante um plantão judicial de fim de semana, não sendo o juiz natural da causa, não deveria provocar turbulências políticas que coloquem em dúvida a própria autoridade das decisões judiciais colegiadas, em especial a do STF. — Marina Silva (@MarinaSilva) 8 de julho de 2018

Defensores da liberdade de Lula, pré-candidatos da esquerda se manifestaram contra a decisão do juiz federal Sérgio Moro, que interrompeu suas férias para se manifestar contra o pedido de liberdade do ex-presidente. Manuela Davila afirmou que "se houver lei no país, Lula será solto".

Depois de Sérgio Moro afirmar que não cumpriria a decisão de uma instância superior, atentando gravemente contra o Estado de Direito, o desembargador Rogério Favreto ordenou a imediata soltura do presidente Lula. Se ainda houver lei nesse país, Lula será solto. #LulaLivre pic.twitter.com/2y1WQahVV7 — Manuela (@ManuelaDavila) 8 de julho de 2018

Por sua vez, Guilherme Boulos (Psol) foi mais enfático e afirmou que a manifestação de Moro "esculhambava" a Justiça.