PRB aprova apoio a Alckmin

Presidente do partido diz que a sigla quer participar ativamente do governo

O Partido Republicano Brasileiro (PRB) confirmou o apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, em convenção realizada nesta quarta-feira (1º).

Nas eleições de 2014, os republicanos apoiaram a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). No entanto, o presidente licenciado do partido, o ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Pereira, disse que a sigla agora pretende "participar das decisões do governo e ajudar a governar o Brasil com críticas construtivas" e que apoiará a gestão de Alckmin caso tenha uma participação efetiva e coerente dentro de um eventual governo do tucano.

Atualmente, a bancada do partido no Congresso Nacional tem 21 deputados federais e dois senadores.

Escolha do vice

Ao final da convenção nacional do PRB, Alckmin disse que vai anunciar o nome do vice da sua chapa no sábado (4), durante a convenção tucana, em Brasília. O presidenciável afirmou ainda que "está entre sete nomes" e que o escolhido "não necessariamente" será indicado pelos cinco partidos que compõem o Centro Democrático, o chamado Centrão, formado por DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade. O tucano também disse que o seu vice não deve ser de São Paulo.

A escolha de um vice para a chapa tem sido uma questão central para o PSDB desde que Josué Alencar (PR-MG). Desde então, foram cotados para a vaga Aldo Rabelo (Solidariedade), que declinou da possibilidade, a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), entre outros.

Hoje, um dos nomes mais prováveis é o da vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho (PP). O fato de ser mulher e nordestina contam a seu favor, já que as lideranças tucanas, majoritariamente das regões sul e sudeste, são consideradas pouco plurais pelos adversários.