PRB anuncia retirada de pré-candidatura de Flávio Rocha à Presidência

Empresário é o segundo pré-candidato a desistir da disputa; no mês passado Fernando Collor (PTC) também desistiu

O Partido Republicano Brasileiro (PRB) anunciou nesta sexta-feira (13) a desistência da pré-candidatura do empresário Flávio Rocha à Presidência da República. A desistência do empresário à corrida pelo Palácio do Planalto é a segunda em menos de um mês. No final de junho, o senador e ex-presidente da República Fernando Collor (PTC) também saiu da disputada.



Em nota divulgada nesta tarde, o PRB afirmou que a retirada da pré-candidatura foi tomada em conjunto com os líderes do partido. "Há um entendimento claro de que o País não pode flertar com os extremos e, por isso, mais do que nunca durante todo o processo, é fundamental que as forças de centro se unam num único projeto", afirmou o candidato.



De acordo com o partido, a partir de agora a legenda irá trabalhar para apoiar outra candidatura, mas as preferências ainda não foram divulgadas.



"A partir de agora, os republicanos estarão integralmente debruçados em liderar esse processo e fazer valer a vontade da maioria dos brasileiros, que é o equilibro econômico, a retomada do crescimento e o reencontro com o emprego", afirmou o partido.