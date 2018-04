Prazo para troca de partido acaba na sexta-feira

As mudanças de legenda sem essas justificativas podem gerar a perda do mandato. Entretanto, a janela deste ano não beneficia vereadores, porque não haverá eleições na esfera municipal neste ano.



A troca de partido injustificada, com a garantia do cargo eletivo, foi incorporada à legislação com a reforma eleitoral de 2015. "Com isso, os detentores de mandato em cargos proporcionais podem trocar de legenda nos 30 dias anteriores ao último dia do prazo para a filiação partidária, que ocorre seis meses antes do pleito", informou o TSE em nota.



A troca partidária, contudo, não muda a distribuição do Fundo Partidário e o acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Esse cálculo é proporcional ao número de deputados federais de cada legenda.



A única exceção a essa regra é o caso de deputados que migrem para uma legenda recém-criada, dentro do prazo de 30 dias contados a partir do seu registro na Justiça Eleitoral, nela permanecendo até a data da convenção partidária para as eleições subsequentes.



Filiação garantida



Além da desfiliação ao atual partido, quem quiser ser candidatar neste ano deve ter a filiação partidária aprovada pelo partido até o dia 7 de abril, próximo sábado.

O prazo para quem quer trocar de partido e disputar um cargo na eleição deste ano sem o risco de perder o mandato termina nesta sexta-feira (6). O período, conhecido como "janela partidária", começou no dia 8 de março.De acordo com a lei Tribunal Superior Eleitoral que trata de fidelidade partidária, parlamentares só podem mudar de legenda nas seguintes situações: a incorporação ou fusão do partido, criação de novo partido, o desvio no programa partidário ou grave discriminação pessoal.