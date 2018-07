Centrão e Alckmin tem primeiro embate para indicação do vice

O principal nome cotado, Josué Gomes (PR), apresentou resistência em aceitar o convite para compor a chapa do tucano

Em meio aos rumores sobre a recusa de Josué Gomes (PR) ao convite para formar a chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República, o Partido da República (PR) informou que ainda aguarda um posicionamento oficial sobre o caso. O empresário foi indicado como o nome do Centrão, que fechou acordo com o tucano.



Josué e Alckmin se encontraram na noite desta quinta-feira (23), em São Paulo. O candidato afirmou à jornalistas após cumprir uma das agendas que o empresário "está trabalhando" na campanha e apoia a aliança, mas que "aguarda" a definição.



Na ocasião em que foi convidado, Josué afirmou em nota que recebia com "responsabilidade" a "possível indicação" de seu nome para vice de Alckmin, sem confirmar se aceitaria ou não. Citanto o pai, ex-ministro do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou que "vice não manda nada e deve evitar atrapalhar".



A possível saída de Josué do jogo poderia dar espaço a outros partidos. Entre eles está o pré-candidato do Solidariedade à Presidência, Aldo Rebelo. O político esteve firme na campanha e cumpria agenda como pré-candidado mesmo após o início das negociações entre os partidos do Centrão e o tucano.



Indicações de outros partidos não estão descartadas. Além do PR e SD, também lideram as negociações com Alckmin os partidos DEM, PRB, PP.