Por unanimidade, STF libera sátiras no período eleitoral

Os ministros entenderam que é inconstitucional a lei que criou restrições para os programas humorísticos

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a lei que restringia as sátiras durante o período eleitoral. A decisão, unânime entre os ministros, foi proferida nesta quinta-feira (21).



Na prática, o julgamento mantém entendimento anterior, quando o ministro aposentado Ayres Brito concedeu liminar, em 2010, para que as sátiras não fossem proibidas. O tema chegou ao Supremo por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) na qual a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) questiona a Lei Federal 9.504/1997, que proibiu a veiculação dos programas.



No processo, a associação alegou que a legislação fere as liberdades de expressão e de imprensa, além do direito à informação. A Abert defendeu que a norma gera "grave efeito silenciador sobre as emissoras de rádio e televisão" a partir do momento que são "obrigadas a evitar a divulgação de temas políticos polêmicos para não serem acusadas de difundir opinião favorável ou contrária".



A Corte começou a analisar o mérito da ação ontem (2). O relator, ministro Alexandre de Moraes, ao votar pela inconstitucionalidade falou sobre o risco de ter uma lei que controla previamente o conteúdo veículado.



"Não há permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público, em razão de uma conjectura sobre os efeitos que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Aqui não só é um exercício de futurologia, como é também, talvez mais grave, um excesso de paternalismo, de querer, o Poder Público, por essa ilegítima intervenção, escolher o que o eleitor pode ouvir, ver, o que pode ou não ter acesso", afirmou, na ocasião. Todos os ministros acompanharam o entendimento.