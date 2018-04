Por causa de Joaquim Barbosa, Aldo Rebelo abandona o PSB

Socialista anunciou via twitter que deixará a legenda; ele defendia que o partido não lançasse uma candidatura própria ao Planalto

O ex-ministro dos governos Lula e Dilma Aldo Rebelo anunciou nesta quinta-feira (12), que irá se afastar do PSB. O comunicado foi feito via twitter e o socialista justificou a saída por causa da possível candidatura do ex-presidente do Supremo Triubal Federal (STF) Joaquim Barbosa à Presidência da República pelo partido.



"Impossibilitado de acompanhar a manifesta inclinação da direção partidária pela candidatura do ilustre ministro Joaquim Barbosa, comunico meu afastamento do PSB. Continuarei apoiando a candidatura de Márcio França em S.Paulo e outros projetos regionais do Partido", twittou Rebelo



Aldo Rebelo era da ala do partido que defendia que o PSB não deveria lançar uma candidatura própria ao Planalto. Esse grupo queria que uma coligação com o PSDB fosse fechada e que a legenda apoiasse a candidatura do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin à presidência.



Candidatura própria

A aliança com o PSDB foi descartada, pois o PSB defende que o partido deve voltar as origens de centro-esquerda, lançando assim, uma candidatura própria nas eleições de 2018. Um dos possíveis para essa campanha é a do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, que assinou sua filiação no último dia 06 de abril.



"É uma satisfação contar com o ex-ministro no PSB neste momento tão desafiador do nosso país. Ele deixou sua marca pessoal de firmeza e independência, e, ao colocar em discussão na Corte pautas progressistas, contribuiu para um significativo avanço civilizatório da sociedade brasileira", avaliou o presidente do PSB, Carlos Siqueira durante a cerimônia de filiação.