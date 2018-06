Por 6 a 5, STF proíbe as conduções coercitivas

Os ministros ficaram divididos entre a proibição completa e o procedimento com aviso prévio; apenas Luiz Fux votou pela legalidade

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (14) proibir a realização de conduções coercitivas - procedimento de buscar sem aviso prévio investigados para prestar depoimento obrigatório. O placar final ficou de 6 a 5 pela ilegalidade do procedimento.



O relator, ministro Gilmar Mendes, já havia votado pela proibição na última semana. Para ele, a prática representa uma restrição ao direito individual, pois não há regra que determine o investigado a se submeter a interrogatório.



Também votaram pela proibição os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Marco Aurélio e Celso de Mello. O único que votou pela legalidade foi o ministro Luiz Fux.



Os outros quatro ministros entenderam que as conduções coercitivas poderiam ser realizadas, desde que houvesse uma intimação prévia. Foram eles: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Barroso e Cármen Lúcia.



A questão chegou até o Supremo por meio de um pedido feito pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) após o juiz federal Sérgio Moro autorizado a condução do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar depoimento à Polícia Federal durante as investigações da Operação Lava Jato.



As entidades alegaram que a condução coercitiva de investigados não é compatível com a liberdade de ir e vir garantida pela Constituição. Ao impedir temporariamente juízes de todo o país de autorizar as conduções, o ministro do STF entendeu que o acusado não pode ser obrigado a prestar depoimento perante a Justiça.



Outro lado

A realização das conduções coercitivas tem sido defendida por delegados federais. A medida é comum na deflagração de operações pela Polícia Federal, sob a alegação de acelerar a apresentação dos indivíduos. Na Lava Jato, o intrumento já foi realizado 227 vezes.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou à favor das conduções coercitivas. Parecer da procuradora-geral,Raquel Dodge, afirmou que a medida está prevista no Código de Processo Penal (CPP) e não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Segundo a procuradora-geral, a condução serve para evitar o ajuste de versões entre os investigados, a destruição de provas e a intimidação de testemunhas durante a deflagração de uma operação conjunta do Ministério Público e Polícia Federal.