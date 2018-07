Políticos podem ter mandato cassado por fake news

TSE está fazendo o controle de conteúdo das informações falsas, diz secretário

O secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Frazão, afirmou que a lei brasileira permite a cassação de mandato se for comprovado envolvimento do político na disseminação de informações falsas, as chamadas fake news. A informação foi repassada em seminário realizado pela Câmara dos Deputados para discutir boas práticas e condutas de agentes públicos em ano eleitoral.

"A partir do momento que se descubra que o político contratou serviço de produção industrial de notícias fraudulentas, uso de boots, para divulgar esses conteúdos, ele pode ser punido. Se ficar devidamente comprovado, nos autos, a existência disso, é possível utilizar a Lei Complementar 64/90 e proceder à cassação de seu mandato. Aí, consequentemente, nos termos da legislação, far-se-ão novas eleições", explicou.

Carlos Frazão informou que o TSE vai fazer o controle de conteúdo de informações falsas, como já vem fazendo com as notícias reconhecidamente inverídicas. Nesse sentido, ele citou a recente decisão do ministro do TSE Sérgio Banhos que determinou a retirada do ar de notícias apontadas como falsas sobre a presidenciável Marina Silva (Rede).

Opiniões

Humberto de Medeiros, vice-procurador-geral Eleitoral do Ministério Público Federal, destacou que os candidatos têm o direito de expor suas opiniões durante o período pré-eleitoral. Acrescentou que a propagação de atos parlamentares e debates legislativos é permitida, "desde que não se faça a pedido de votos, assim como também é possível a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais", informou.