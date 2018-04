Políticos pedem na Justiça direito de visitar Lula na prisão

Um grupo de políticos de partidos de esquerda, liderados pelo senador Roberto Requião (PMDB-PR) ingressou na manhã desta terça-feira (10) com um pedido na justiça Federal do Paraná, solicitando que um grupo de 11 governadores, além dos senadores Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann, o vice-presidente do PT, Márcio Macedo e o ex-deputado federal Ângelo Vanholi possam visitar os ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde sábado, quando chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena, o petista só tem recebido visita do advogado, que foi autorizada pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela ordem de prisão. Segundo informou a Justiça federal do Paraná, o pedido dos petistas deveria ter sido feito por um advogado de Lula, e não pelo grupo de políticos em separado. O grupo de governadores está em Curitiba aguardando a decisão para saber se poderão ou não visitar o ex-presidente.

A expetativa, contudo, é que o pedido dos políticos seja negado. Algumas horas antes, no final da tarde desta segunda-feira (9), o juiz federal Sérgio Moro antecipou, em despacho, que o ex-presidente não terá privilégios para visitações. O despacho foi divulgado pela assessoria de Moro tão logo o pedido dos petistas foi protocolado na Justiça Federal.

"Além do recolhimento na sala maior, foi autorizado pelo juiz a disponibilização de um aparelho de televisão para o condenado. Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégio quanto a visitações, aplicando -se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública, também não se justificando novos privilégios em relação aos demais condenados", afirmou Moro, no despacho.



Na prática, o despacho do magistrado praticamente coloca fim à mobilização de governadores de esquerda. Além do advogado, que tem visitado Lula diariamente, o petista poderá receber os familiares todas as quartas-feiras. Contudo, o advogado de Lula, Cristiano Zanin afirmou que ainda não há nada devido sobre essa semana.