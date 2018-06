Políticos lamentam a morte do ex-ministro Waldir Pires

Waldir Pires foi o primeiro governador da Bahia eleito depois da redemocratização, pelo PMDB. Os baianos, e os brasileiros, perdem um símbolo da política feita com ética e paixão pelo seu país.

A Bahia e o Brasil não perdem apenas um político. Waldir Pires era um exemplo de caráter e retidão, na vida pública e na vida privada. Dedicou boa parte de seus 91 anos de vida à defesa da cidadania e à construção de um Brasil melhor. Esse legado serve de herança e inspiração. — Rui Costa (@costa_rui) 22 de junho de 2018

É um dia triste para todos aqueles que lutamos e sonhamos com um Brasil mais justo. Meus sentimentos à família de Waldir Pires, ao povo da Bahia e aos amigos e companheiros do PT. #VivaWaldirPires pic.twitter.com/hMXmS8OiLM — Dilma Rousseff (@dilmabr) 22 de junho de 2018

Estivemos em lados opostos, mas Waldir Pires nos deixa o exemplo de homem público que exerceu com serenidade o seu papel na política. É um personagem de relevância que escreveu seu nome na história de nosso país. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos. — ACM Neto (@acmneto_) 22 de junho de 2018

— Michel Temer (@MichelTemer) 22 de junho de 2018 O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou que o político deixa um legado.A ex-presidente Dilma Rousseff definiu Pires como um homem "comprometido com a democracia".O presidente nacional do DEM e atual prefeito de Salvador, ACM Neto, lembrou a atuação de oposição e lamentou a morte do político.Waldir Pires nasceu no município de Acajutiba, na Bahia em 1926. Formado em direito, ele foi o fundador dos cursos jurídicos da Universidade de Brasília. Durante o regime militar, Pires esteve exilado no Uruguai e na França. Na década anterior, apoiou João Gourlart, rejeitado pelos militares.Além de governador da Bahia, Waldir Pires atuou no Ministério da Previdência e Assistência Social, durante o governo de Sarney (1985-1986), no Ministério do Controle e da Transparência (2003-2006) e no Ministério da Transparência e da Defesa, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.