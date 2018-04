Políticos de oposição ao PT comentam a prisão de Lula

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) disse que o país passa por um momento de mudança."É lamentável ver a decretação da prisão de um ex-presidente, mas tenho a convicção de que isso simboliza uma importante mudança que vem ocorrendo no Brasil: o fim da impunidade. A lei vale para todos", comentou.



No mesmo sentido, o líder do Pode no Senado, Álvaro Dias, lamentou a prisão, mas apoiou a decisão da Justiça. "É lastimável ver um ex-presidente da República ser conduzido à prisão. Mas é um avanço. A impunidade perdeu. O Estado de Direito prevaleceu. As leis estão governando os homens neste momento e nós estamos caminhando para a inauguração de uma nova Justiça no Brasil", disse.



O deputado federal Darcísio Perondi (MDB-RS) comentou o caso no twitter. "A justiça sendo feita no Brasil. Um ex-presidente da República, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deverá cumprir 12 anos de cadeia" escreveu.



O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, afirmou que a prisão de Lula é "traz esperança aos brasileiros" e que ele deixou de ser um "intocável". De acordo com o parlamentar, o país "vive um novo momento". "Quem não se conscientizar disso estará fora da política e preso respondendo pelos seus crimes. A prisão de Lula mostra a força e a conscientização do povo brasileiro em não aceitar quem usa o cargo público para corromper e ser corrompido", diz em nota.



Despacho

A ordem de prisão foi autorizada após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) minutos antes da decisão de Moro. A liminar que impedia a detenção do petista foi cassada em julgamento realizado ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando o habeas corpus do político foi negado.



Lula foi condenado pelo TRF4 em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro. Na denúncia, ele foi acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), que teria sido adquirido como forma de propina da contrutora OAS por meio de contratos com a Petrobras. Mesmo com a sentença, há brechas na lei que permitem a disputa eleitoral.





O mandado de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expedido nesta quinta-feira (5) pelo juiz Sérgio Moro, pegou de surpresa advogados e políticos. Os parlamentares de oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT) classificaram a detenção como justa, mas "lamentável".O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entendeu que a decisão tem de ser respeitada, mas não comemorada. "Aqueles que têm responsabilidade pública, em qualquer nação, não podem celebrar a ordem de prisão de um ex-presidente da República. No entanto, o mandado de prisão decorreu de um processo submetido à mais alta Corte do Poder Judiciário, em que foi respeitado o amplo direito de defesa. O Brasil é uma democracia madura onde as instituições funcionam plenamente. Toda e qualquer manifestação em relação ao mandado de prisão precisa respeitar a ordem institucional", afirmou.