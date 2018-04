Policiamento é reforçado em frente à sede da PF em Curitiba

A carregar o vídeo ...

A Polícia Militar do Paraná reforçou o efetivo em frente ao prédio da Polícia Federal em Curitiba onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará preso. O reforço se deu também nas ruas em torno do prédio.Manifestantes que apoiam o ex-presidente estão concentrados no local desde cedo. A previsão é que caravanas do interior do estado vá até Curitiba, onde os militantes prometem uma vigília, na frente da Polícia Federal. Um helicóptero faz rondas no local.Mais cedo, houve um princípio de confronto entre os manifestantes apoiadores de Lula e os contrários, em menor número. Os vestidos de verde e amarelo foram retirados do local. Veja o vídeo da confusão de mais cedo.Em discurso na sede dos metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, no final da manhã deste sábado (7), o ex-presidente afirmou que iria se entregar ao policiais ainda nesta tarde. Em Curitiba, o petista deverá começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do tríplex.