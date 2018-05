Policiais federais divulgam nota em apoio à greve dos caminhoneiros

De acordo com os policiais, o movimento não pode ser considerado como 'irresponsável'

A Federação Nacional dos Policiais Federal (Fenapef) divulgou nota na noite deste domingo (27) em que apoia a greve dos caminhoneiros. No seu sétimo dia, a paralisação causou uma crise de desabastecimento em todo o país.



"Com gratidão e reconhecimento ao movimento que iniciaram em 2017, as entidades representativas sindicais dos policiais federais manifestam seu apoio ao movimento dos caminhoneiros, ocasião em que reafirmam seu compromisso de defender o povo brasileiro e de jamais funcionar como poli´cia de governo ou um braço armado contra os manifestantes", afirma a entidade, por meio de nota.



De acordo com a categoria, os policiais em todos os estados "acompanham com atenc¸a~o e muita preocupac¸a~o o desenrolar das negociac¸o~es entre representantes dos caminhoneiros e do Governo, em busca de uma soluc¸a~o que atenda aos anseios dos trabalhadores e da populac¸a~o brasileira".



"É fato que o objeto de luta dos caminhoneiros tambe´m representa a vontade de todos os brasileiros. Assim, a luta da categoria e´ a nossa luta", afirma a entidade.



Os representantes dos policiais federais afirmam que o movimento dos caminhoneiros não pode ser considerado como "irresponsável". "Uma vez preservados os atendimentos ba´sicos da sociedade, desde hospitais ate´ instituic¸o~es de seguranc¸a pu´blica, o movimento exerce legi´tima pressa~o por mudanc¸as e estara´ longe de ser considerado pela sociedade como irresponsável e/ou fora de controle".