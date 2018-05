Policiais federais criticam governo: ‘Anunciar que Forças Federais irão atuar é um erro’, diz presidente da Fenapef

Neste domingo, entidade divulgou nota em que apoia a greve dos caminhoneiros

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federal (Fenapef), Luís Antônio Boudens, criticou na noite deste domingo (27), em entrevista ao Destak, o decreto do presidente da República Michel Temer de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). O decreto, assinado na sexta-feira (25), permite o emprego das Forças Federais até o dia 4 de junho na tentativa de garantir o desbloqueio das rodovias, que estão interditadas pela greve dos caminhoneiros há cinco dias.

"O governo não teve a capacidade de prever uma situação destas. E deu no que deu agora. Resta ao governo mostrar que vai exercer a força de estado já que não teve a capacidade de prever uma situação como esta", afirmou o policial.

De acordo com o presidente da entidade, o decreto do governo foi um "erro".



"Ao anunciar que forças federais vão ser destacadas para desobstruir estradas já vem um segundo erro do governo. É um erro em cima do outro. Você tem de primeiro saber qual a dimensão do movimento, se eles estão realmente impedindo produtos de primeira necessidade, como insumos hospitalares, alimentares, combustível para segurança pública. O que estamos vivendo é uma guerra e a insistência do movimento de dizer primeiro que não está ligado a um ou outro sindicato, é um movimento que ganhou força pelo coletivo e não pela organização e isso tem uma força enorme.", afirmou.

Para Boudens, a melhor saída para o governo para tentar suspender o movimento é evitar o uso das Forças Federais,

"É melhor arranjar outra saída. O governo não previu, não cuidou de negociar comas pessoas certas e agora está empurrando as forças federais para cima de um movimento que tem apoio popular e que está combatendo aumento de preços abusivos dos combustíveis", disse o representante dos policiais.



O policial critou também a investigação anunciada pelo governo federal sobre locaute, que é quando a greve tem influência dos empregadores. Segundo o ministro da Segurança,Raul Jungman, a Policia Federal já está atuando no caso. Segundo o ministro, 37 inquéritos já foram instaurados.



"Essa não é uma investigação rápida de se chegar a uma conclusão. Temos de analisar fatos, ouvir pessoas. Não é uma investigação rápida", afirmou Boudens.



Nota

Mais cedo, a Fenapef divulgou nota em que apoia a greve dos caminhoneiros. No seu sétimo dia, a paralisação causou uma crise de desabastecimento em todo o país.



De acordo com a categoria, os policiais em todos os estados "acompanham com atenção e muita preocupação o desenrolar das negociações entre representantes dos caminhoneiros e do Governo, em busca de uma solucção que atenda aos anseios dos trabalhadores e da populaão brasileira".