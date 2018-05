Polícia Civil de Curitiba ouve homem baleado em acampamento pró-Lula

Jefferson Lima de Menezes teve alta na terça-feira, depois de ter ficado na UTI

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Curitiba ouviu nesta quinta-feira o depoimento do sindicalista Jefferson Lima de Menezes, que foi baleado no pescoço no último sábado (28,) dentro de um acampamento levantado em Curitiba (PR) em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Acompanhado por dois advogados, Jefferson foi ouvido por pouco mais de duas horas sobre o atentado. Câmeras de segurança apontam que o sindicalista foi alvejado por um homem a pé, por volta das 4h do último sábado. Ele chegou a ficar internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Hospital do Trabalhador, de onde teve alta na última terça-feira. Após o depoimento, o sindicalista foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito.

A polícia ainda não identificou o suspeito dos disparos. Em nota, a coordenação do acampamento em defesa de Lula disse que a atitude do presidente do Sindicato dos Motoboys do ABC Paulista salvou a vida de dezenas de pessoas e impediu que outras tantas fossem feridas ou atingidas pelos projéteis".

"A vigília e os militantes que nela se concentram exigem pronta investigação e condenam veementemente o vazamento seletivo de informações para a imprensa por parte de autoridades".



Investigação

Durante investigação, a perícia encontrou seis cápsulas de uma pistola calibre 9 mm no local.

Além do Jefferson de Menezes, mais uma pessoa foi atingida durante o atentado. A advogada Márcia Koakoski, 42, foi ferida de raspão no ombro após uma bala estilhaçar um banheiro químico, mas não precisou ser internada.