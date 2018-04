Polícia autoriza para hoje visita de familiares de Lula

Segundo a instituição, visitas foram alteradas por questão de segurança; dia da visita ainda não foi definido

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, poderá receber nesta quinta-feira (12) a primeira visita dos familiares. O PT e a defesa do ex-presidente, contudo, não confirmaram se os familiares estarão em Curitiba.



Ao contrários dos demais detidos no local, que recebem as visitas todas as quartas-feira, Lula teve o benefício suspenso pela polícia nesta quarta (11). A Polícia não informou se as visitas serão sempre na quinta-feira ou terão o dia alterado semanalmente.



Lula está detido desde sábado (7), no prédio da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, onde cumpre a pena a que foi condenado de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desde que foi detido, o petista só tem recebido a visita de advogados. Segundo a polícia, a visita de familiares foi suspensa nesta quarta por "questão de segurança".



Temia-se que os familiares de Lula pudessem encontrar com os de outros presos. O local em que o ex-presidente ficará preso é o mesmo onde estão, entre outros, os seus delatores, o ex-ministro Antônio Palocci e Léo Pinheiro, ex-diretor da OAS, além do ex-diretor da Petrobras Renato Duque. Lula não ficará no mesmo andar que os demais presos.



Em nota, a PF afirmou que os advogados do ex-presidente estão sendo informados "diariamente sobre a situação do preso". "Nenhum apessoa ou mesmo servidor, a exceção daqueles quenvolvidos na sua segurança, possui qualquer contato com o ex-presidente", diz a nota.



Advogado

Desde que chegou à sede da Polícia Federal, Lula só tem recebido a visita do advogado Cristiano Zanin, que teve autorização para estar com o ex-presidente todos os dias. Na terça-feira (10), nove governadores de esquerda e três senadores tiveram o pedido de visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negado pela Justiça Federal. Eles escreveram uma carta em apoio ao ex-presidente, que foi entregue ao superintendente da Polícia Federal.