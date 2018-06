Polícia apreende pendrives e anotações em celas de Geddel e Luiz Estevão na Papuda, em Brasília

Operação foi realizada depois que um detento denunciou 'regalias' na carceragem; durante a busca, Estevão tentou jogar pendrive na privada

A Polícia Civil realizou no último domingo (17) uma vistoria nas celas que abrigam o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer Geddel Vieira Lima. Ambos dividem alojamentos com outros presos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.



Na operação batizada de Bastilha, os agentes da polícia encontraram chocolate, tesoura e cinco mini pen drives na cela que Estevão divide com o ex-ministro petista José Dirceu. De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas, Estevão tentou se livrar de um pendrive jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e passará por perícia.



Além do conteúdo dos itens apreendidos, os policiais querem descobrir quem facilitou a entrada dos alimentos e das mídias.



A operação foi realizada pela Coordenação de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF e pela Promotoria de Execução Penal do Ministério Público do DF. Até a noite deste domingo, nenhum dos órgãos tinha detalhado as possíveis medidas a serem tomadas com base no material encontrado.



Condenações

O ex-senador pelo DF Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Essa condenação já transitou em julgado e não pode ser alvo de novos recursos.



Em março deste ano, a Justiça ampliou essa pena em dois anos pelo crime de sonegação fiscal. No entanto, a defesa recorre dessa sentença, e diz que o processo já prescreveu – ou seja, perdeu a validade.



Já Geddel Vieira Lima foi denunciado na operação Cui Bono e está preso em Brasília desde setembro. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu R$ 51 milhões em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele, em Salvador (BA).



Geddel foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva, e ainda aguarda julgamento.