Polícia acredita que Lula não será preso hoje

A corporação trabalha com a hipótese de que a detenção só ocorra nos próximos quatro dias ou até mais

A Polícia Federal de Curitiba já está trabalhando com a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ser preso hoje. Lula tem até às 17h de hoje para se entregar na sede da Polícia, na capital Paranaense, mas a expectativa é que ele não chegue hoje.



A Polícia já trabalha com a hipótese de que a prisão só ocorra nos próximos quatro dias ou até mais. Lula está na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde seus apoiadores defendem que ele não se entregue. Embora haja um mandato de prisão, a Polícia quer evitar confrontos.



Uma das expectativas é esperar que a militância reduza no local, a fim de que a prisão possa ser efetuada. Por Isso, a Polícia acredita que Lula pode demorar mais alguns dias para ser detido.



Por enquanto, a Polícia afirma que só há uma aeronave preparada para transportar o ex-presidente de São Paulo para Curitiba, mas nenhum outro esquema extra para efetuar a prisao. Os advogados de Lula ainda não procuraram a Polícia para tratar doa trâmites da entrega do petista.