PMN rejeita candidatura de Valéria Monteiro à Presidência

Jornalista teve o nome rejeitado por unanimidade na convenção que ocorreu na manhã deste sábado, em Brasília; ela pretende recorrer da decisão

A jornalista Valéria Monteiro, pré-candidata do PMN à Presidência da República, teve o nome rejeitado por unanimidade na manhã deste sábado (21), em convenção do partido realizada em Brasília. O PMN, que chegou a lançar a pré-candidatura da ex-apresentadora do Fantástico, desistiu de concorrer com nome próprio, mas ainda não avaliou quem irá apoiar no pleito.



A jornalista, que já tinha sido informada que a legenda não teria candidatura própria, conseguiu na Justiça o direito de ter seu nome avaliado na convenção, que foi marcada por empurrões e gritos que tiveram de ser contidos por seguranças. Valéria chegou a ser impedida de falar durante a convenção pelo presidente nacional da legenda, Antonio Carlos Massarollo.



Ao sair, ela prometeu que irá à Justiça tentar anular a convenção. "É evidente que não há democracia aqui", afirmou a jornalista, que foi retirada da sala onde ocorria a convenção por seguranças.



Ainda neste sábado, o PSOL vai sacramentar a candidatura de Guilherme Boulos à Presidência da República. No domingo, é a vez do PSL sacramentar a candidatura de Jair Bolsonaro.