PM apreende facas entre manifestantes que pedem prisão de Lula

votação do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupam a Esplanda. O julgamento está ocorrendo na tarde desta quarta-feira (4), no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Polícia Militar do DF, as facas foram todas apreendidos do lado dos manifestantes que pedem a prisão de Lula. Entre os itens apreendidos estão quatro facas e centenas de cabos de madeira.Todas as facas, segundo a PM, foram apreendidas entre os manifestantes que defendem a prisão de Lula. Os cabos de madeira vieram dos dois lados dos protestos. Ninguém foi preso.Os manifestantes foram vistoriados antes de descerem para a Esplanada. No começo da tarde, a Polícia Militar estimava cerca de 3000 manifestantes no local. A maioria, cerca de 2,3 mil, eram de defensores do ex-presidente Lula.