Plenário do TSE reconhece possibilidade de divisão de chapa em caso de impedimento de vice

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceu a possibilidade da divisão da chapa para prefeito e vice-prefeito no caso de impedimento do candidato a vice. O entendimento foi firmado em julgamento de questão de ordem em ação relativa às eleições 2016 no município de São Luís de Montes Belos (GO).

Eldecírio da Silva e Cristina Vieira Silva concorreram para o Executivo e receberam mais de 50% dos votos válidos. Entretanto, em virtude da condenação de Cristina por improbidade administrativa, ela ficou inelegível, e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) cassou o registro da chapa.

Depois de uma série de recursos apresentados ao TRE-GO, a ex-candidata interpôs recurso especial no TSE, também negado em decisão individual e, posteriormente, pelo plenário. O candidato a prefeito, então, apresentou questão de ordem argumentando que o indeferimento do registro de candidatura da vice-prefeita, em razão de inelegibilidade de caráter pessoal, não poderia contaminar sua "situação jurídica de prefeito eleito". Solicitou, portanto, que o TSE admitisse a "divisibilidade da chapa majoritária por eles integrada", garantindo seu direito de diplomação e posse no cargo.