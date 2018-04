Planalto rebate acusações da Operação Skala

De acordo com o governo federal, "autoridades tentam criar narrativas que gerem novas acusações", ele nega que a empresa Rodrimar S/A tenha sido beneficiada pelas regras de licitação aprovadas para o setor. "Tal decreto nasceu após criação de grupo de trabalho pelo Ministério dos Transportes que realizou amplo e público debate, em reuniões que ocorreram entre setembro de 2016 e maio de 2017", diz a nota.





O Planalto acusa a operação de atropelar fatos e a verdade para tirar Michel Temer da vida pública: "Bastou a simples menção a possível candidatura para que forças obscuras surgissem para tecer novas tramas sobre velhos enredos maledicentes. No Brasil do século 21, alguns querem impedir candidatura. Busca-se impedir ao povo a livre escolha".





Antes da divulgação da nota, o presidente passou a tarde reunido com o advogado Antônio Claudio Mariz de Oliveira e alguns de seus ministros e apoiadores como Moreira Franco (Secretaria Geral), Gustavo do Vale Rocha (Direitos Humanos) e Márcio Freitas (Secretaria de Comunicação Social).

A Presidência da República publicou nota oficial para a rebater acusações da Operação Skala de que Temer teria trabalhado para benefício de amigos empresários na ocasião da edição do Decreto dos Portos.