Planalto classifica como 'ridícula' a acusação de compra do silêncio de Cunha

No comunicado, o planalto diz que o diálogo foi mal interpretado. "É mentirosa a insinuação de que o presidente Michel Temer incentivou pagamentos ilícitos ao ex-deputado Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro. Isso jamais aconteceu. A gravação do diálogo com Joesley Batista foi deturpada para alcançar objetivo político. A verdade é que, na conversa grampeada, quando o empresário diz que mantinha boa relação com o deputado, o presidente o incentiva a não alterar esse quadro", escreveu.



Ainda de acordo com a nota, os investigadores estão "supondo" crimes. "Apesar da ausência absoluta de provas, investigadores insistem em retirar do contexto diálogos e frases para tentar incriminar o presidente da República. Perpetuam inquéritos baseados somente em suposições e teses, sem conexão com fatos reais.", finaliza.

A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom) divulgou nota nesta quinta-feira (14) negando o envolvimento do presidente Michel Temer suposta compra do silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O caso consta em relatório da Polícia Federal sobre a Operação Cui Bono. A suspeita foi classificada pela pasta como "ridícula".A investigação incorpora conhecida gravação telefônica onde Temer conversa com Joesley Batista. O empresário fala: "eu tô de bem com o Eduardo". Em seguida, o presidente responde: "Tem que manter isso, viu?". A suspeita de obstrução de Justiça já havia sido divulgada e foi confirmada no relatório final.Em nota, o Planalto nega envolvimento. "Não tem nada a ver com aval a qualquer pagamento a quem quer que seja. Assim, é ridículo dizer que houve obstrução à Justiça e, muito menos, relativamente a qualquer caso envolvendo integrantes da Magistratura e do Ministério Público. O presidente não tinha nomes, e nem sequer sabia que o procurador Marcelo Müller estava trabalhando para a J&F da família Batista", escreveu a pasta.