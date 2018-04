Piora na saúde de Maluf garante prisão domiciliar a deputado

Ministro Edson Fachin concedeu permissão 'de ofício'; parlamentar afastado está internado desde o dia 6 no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu apresentar, por conta própria, um "ofício" para garantir que o deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP) continue cumprindo a pena - estabelecida em 7 anos e 9 meses de reclusão - em regime domiciliar. A deterioração do estado de saúde do parlamentar foi decisiva para que o magistrado considerasse o pedido feito pela defesa de Maluf.



Antes, os ministros rejeitaram, por 6 votos a 5, a possibilidade de apresentação de embargos contra a prisão após o trânsito em julgado ser declarado pela Corte, mesmo quando em decisão monocrática de algum dos seus membros. Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro em dezembro do ano passado.



Paulo Maluf está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 6. De acordo com o último boletim médico, divulgado na terça-feira (17), o deputado afastado está fazendo um tratamento contra um câncer de próstata, que está em estágio evoluído, já com apresentação de metástase.



A sessão plenária da Corte nesta quinta-feira (19) corroborou o argumento defendido pelo ministro Dias Toffoli, que no último dia 28 concedeu uma liminar que garantia a prisão domiciliar ao político. À época, Toffoli afirmou ter recebido documentos juntados pela defesa do político, de 86 anos, que detalhavam "graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de inúmeras e graves patologias que o afligem".



"A notícia de que ele foi internado às pressas em hospital no fim da noite passada por complicações no seu estado de saúde corroboram os argumentos trazidos à colação pela defesa, bem como reforçam a demonstração satisfatória da situação extraordinária autorizadora da sua prisão domiciliar humanitária", destacou o ministro na decisão.