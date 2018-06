PGR volta a defender processo contra Bolsonaro por racismo

A denúncia se refere à palestra realizada por Bolsonaro em abril de 2017 no Clube Hebraica do Rio de Janeiro. Segundo a Procuradoria, o deputado teria usado expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo várias minorias.



"Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão é gasto com eles", disse.



Na mesma ocasião, Bolsonaro fez um comentário que atribuiu a uma "fraquejada" o nascimento de uma filha mulher após quatro filhos homens.



A procuradora classificou a conduta como "ilícita, inaceitável e severamente reprovável".



O relator do processo no STF é o ministro Marco Aurélio Mello. Recedido a denúncia, os ministros decidem se há elementos mínimos na acusação para a abertura do processo. Caso seja aberto, são ouvidas testemunhas e analisadas provas. O caso será julgado pela 1ª Turma do STF, formada pelos ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber.



A defesa



Para a defesa de Bolsonaro, o tom do discurso é justificado pelo estilo da retórica do deputado.



"O uso da unidade de medida 'arroba' para se referir ao peso dos quilombolas, cumpre esclarecer, não foi feito para desumanizá-los ou equipará-los a animais, como sugeriram os representantes [a PGR], mas apenas e tão somente como uma hipérbole, a fim de enfatizar o discurso", diz a manifestação ao STF assinada pelos advogados e pelo próprio deputado.