PGR defende prisão de presos nas operações 'Câmbio, Desligo!' e Fatura Exposta

A procuradoria defende a prisão preventiva de cinco investigados; a relatoria é de Gilmar Mendes, que mandou soltar 21 detidos no último mês

A procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) cinco manifestações em defesa da prisão preventiva de cinco suspeitos de investigados nas operações 'Câmbio, Desligo!' e Fatura Exposta, todas envolvendo irreularidades no governo do Rio de Janeiro. Entre os envolvidos, dois já foram liberados pelo ministro Gilmar Mendes, relator dos casos.



A PGR pede o restabelecimento das prisões do ex-secretario estadual de saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Luiz Côrtes da Silveira e do empresário Miguel Iskin, no âmbito da Operação Fatura Exposta. Os processos apuram desvios no valor de R$ 300 milhões supostamente realizados entre 2006 e 2017 na pasta.



A manifestação pela rejeição do pedido de liberdade envolve os investigados Francisco de Araújo Costa Júnior, Henri Joseph Tabet e Marco Antônio Cursin. Eles estão entre os 62 investigados denunciados nesta quinta-feira (7) no âmbito da Operação "Câmbio, Desligo!", que apura desvios de recursos no governo do Rio de Janeiro e enviados para o exterior. Eles pedem que sejam beneficiados pela extensão da decisão do ministro Gilmar Mendes, em habeas corpus que liberou investigados na operação.



Gilmar Mendes tem concedido habeas corpus a investigados alegando falta de indícios que justifique as prisões provisórias. Todos os despachos foram realizados pelo ministro juíz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em menos de um mês, foram liberados 21 investigados em crimes cometidos no estado.