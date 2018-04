PGR reitera importância de STF aceitar denúncias contra Aécio Neves

Julgamento está marcado para amanhã (17); senador é acusado por corrupção passiva e tentativa de obstrução da Justiça

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou nesta segunda-feira (16) à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), um manifesto em que volta a recomendar que os ministros da Corte aceitem a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Três pessoas são investigadas no processo que será deliberado pela Turma amanhã (terça, 17).



O parlamentar tucano foi denunciado após delação feita pelo empresário Joesley Batista, do grupo J&F, no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, apresentada há mais de 10 meses, Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina, em troca de sua atuação política. O senador foi acusado pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot dos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a Justiça.



Entretanto, de acordo com os advogados do senador Alberto Toron, o mineiro foi "vítima de uma situação forjada, arquitetada por criminosos confessos que, sob a orientação do então procurador Marcelo Miller, buscavam firmar um acordo de delação premiada fantástico".



Porém, ao rebater as argumentações da defesa e pedir o recebimento da denúncia, Dodge enfatizou que "tal conduta caracteriza o denominado ato de ofício em potencial, desde que presentes as demais elementares do tipo penal do crime de corrupção": "Essas conclusões fáticas bastam para enquadrar a conduta de Aécio Neves e dos demais acusados no crime de corrupção passiva", destacou a procuradora-geral.



Participam do julgamento os ministros Marco Aurélio, relator, Rosa Weber, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.



* Com informações da Agência Brasil